Отец экс-футболиста ЦСКА рассказал о предложении «Зенита» в €35 млн

Йошко Влашич, отец бывшего хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, рассказал об интересе к футболисту со стороны клубов из Европы.

«Было несколько клубов, которые делали предложения, но не могли сойтись по цене. «Милан» был в их числе. Никола был целью «Милана» в течение долгого времени, и служба скаутов не сомневалась, что он подходит клубу. Просто руководство клубов устанавливали лимит и не могли дать эти деньги, они не могли договориться с ЦСКА», — приводит слова отца игрока Net.hr.

«Никола не безразличен к «Милану», но, в конце концов, этого трансфера не случилось. «Вест Хэм» поступал правильно, Мойес здесь преуспел. В прошлом году у «Зенита» был вариант, он предлагал ЦСКА €35 млн, но ЦСКА отказал», — сказал Влашич.

Хорватский футболист подписал контракт с лондонским клубом «Вест Хэм» на пять лет.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончании которой красно-синие выкупили хорватского полузащитника за €15,7 млн. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей. В сезоне 2020/2021 он стал лучшим бомбардиром команды, записав в актив 11 голов.

Ранее стали известны подробности перехода полузащитника Николы Влашича из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм».