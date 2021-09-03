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Порье подерется за титул чемпиона UFC

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Reuters

Американец Дастин Порье поспорит за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с Чарльзом Оливейрой, который является обладателем пояса промоушена. Об этом сообщает MMAFighting.

Бойцы встретятся друг с другом на турнире UFC 269, который пройдет 11 декабря.

16 мая Оливейра одолел Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс, оставленный завершившим карьеру Хабибом Нурмагомедовым.

Конор Макгрегор получил перелом ноги в переломы большеберцовой и малоберцовой костей в третьем поединке против американца Порье на турнире UFC 264, который прошел в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе. Бой был завершен после первого раунда, а Макгрегору присудили поражение техническим нокаутом.

Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках. У Макгрегора теперь шесть поражений в 28 боях в профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2014 года на турнире UFC 178. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде. В 2020 году бой, ставший главным событием турнира UFC 257, завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.

Ранее Хабиб поделился планами на ближайшие пять лет.

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