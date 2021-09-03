Эстонский хоккеист: в России играешь против мужиков, а в Финляндии какой-то «дыр-дыр-дыр»

Нападающий «Северстали» Роберт Рооба, комментируя отличия Континентальной хоккейной лиги от финского чемпионата, заявил, что в России хоккей намного жестче.

«Отличия КХЛ от финской лиги? Уже в предсезонке я почувствовал, что здесь надо намного жестче бороться. Чувство, что здесь больше играешь против мужиков. В Финляндии играют быстро, но иногда даже слишком. Все время какой-то «дыр-дыр-дыр». Чувствую, что здесь играют пограмотнее, мне проще понимать игру», — приводит слова Рооба «Чемпионат».

В сезоне-2020/2021 Рооба выступал за финский хоккейный клуб «ЮП» и набрал 41 (30+11) очко в 59 матчах.

Он стал первым эстонским игроком в истории КХЛ.

Сезон КХЛ 2021/2022 стартовал 1 сентября матчем Авангард — Ак Барс, в котором омский клуб одержал победу со счетом 4:0. Конец регулярного сезона запланирован на 1 марта 2022 года.

Ранее игрок петербургского СКА Матвей Мичков стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).