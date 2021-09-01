Форвард «Спартака» Соболев назвал бредом разговоры о «сливе» игроками тренера

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на обвинения в том, что футболисты красно-белых недовольны главным тренером Руем Виторией и хотят его отставки.

«Это полнейший бред, что мы сливаем тренера. Не представляю даже, как это делается, даже не могу и не буду это комментировать», — сказал Соболев в интервью «России 24».

Также форвард высказался о спаде в своей игре.

«Я не снизил требования к себе, работаю, тренируюсь на все 100%. Уверен, что в скором будущем все исправится», — заявил Соболев.

Португальский специалист возглавил «Спартак» в мае 2021 года. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков опроверг информацию о том, что клуб ищет замену Витории. Владелец красно-белых Леонид Федун также опроверг факт переговоров с другими кандидатами на пост главного тренера команды.