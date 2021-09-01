Ушедшему с «Матч ТВ» комментатору предложили один из руководящих постов в РФС

Футбольный комментатор Константин Генич сообщил, что его бывший коллега Нобель Арустамян может получить руководящую должность в Российском футбольном союзе.

«Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!» — написал Генич в Telegram.

Арустамян объявил об уходе с телеканала «Матч ТВ» 24 августа. Журналист заявил, что принял такое решение из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Комментатор отметил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

В 2016 году Арустамян стал сотрудником канала «Матч ТВ», где регулярно освещал и комментировал футбольные матчи. В 2019 году комментатор создал собственный Youtube-канал.

Ранее журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Арустамяна с телеканала «Матч ТВ».