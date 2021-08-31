Дина Аверина: мне не нужно это золото, я хочу чтобы Россию судили честно

Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о спорном судействе на Олимпиаде в Токио (Япония). Победу на Играх-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

«Я не знаю, почему судьи так долго выставляли оценки. Мне не хочется лишний раз переживать эти эмоции. Я плакала, когда пересматривала эти моменты. Моя оценка? Я не понимала судейство на Играх, поэтому не могу его оценивать. Раньше было ясно, что мне ставили высокие баллы, если все было чисто, и низкие – при ошибках.

Я не смотрела свои упражнения в Токио полностью. Видела только отрывки. Главное – нигде не потеряла снаряд и не сделала грубых ошибок. Мне не нужна эта золотая медаль. Мне нужна правда, чтобы дальше честно судили российских гимнасток», — приводит слова Авериной сайт «Матч ТВ».

После завершения соревнований Аверина выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Ранее Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады.