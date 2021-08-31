Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с Ашрам после Олимпиады

Российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как изменились ее отношения с израильтянкой Линой Ашрам после Олимпиады в Токио. На Играх-2020 россиянка, которая не допустила очевидных ошибок, уступила своей сопернице 0,125 балла, при этом в решающем упражнении представительница Израиля уронила ленту.

«Мы с ней общались всегда на соревнованиях, переписывались только, если поздравляли друг друга с днем рождения, Новым годом и прочими праздниками.

Были ли наши отношения приятельскими? Да, у нас нет такого, что так, мы все в черном списке, мы не общаемся. После соревнований мы с ней общались, когда вместе шли на интервью, вместе сидели на допинге. Общались нормально. Была ли переписка с ней после Олимпиады? Да, она нас с днем рождения поздравила», — приводит слова Авериной сайт «Матч ТВ».

После завершения соревнований в Токио российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Ранее сообщалось, что гимнастки Аверины посетили малую родину.