Карпин: если вратарь сборной России ошибется, то виноват буду я

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что решение о том, кто из голкиперов займет место в воротах в матче с Хорватией, будет принимать тренер вратарей Виталий Кафанов.

«Это мое личное мнение, что решение по вратарям должен принимать тренер вратарей. Он работает с ними. Находится с ними 80% времени и понимает психологию каждого из голкиперов. Самое главное качестве для тренера – умение доверять и делегировать ряд своих полномочий помощникам. Если ты не доверяешь человеку, то зачем он тогда нужен?», — сказал Карпин на предматчевом общении с журналистами.

При этом Карпин подчеркнул, то если голкипер ошибется, то виноват будет, не Кафанов, а он. Потому что он сверху.

В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне 1 сентября сыграют в Москве с командой Хорватии. Также в сентябре национальной команде предстоят поединки с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

В окончательную заявку главный тренер сборной России Валерий Карпин включил пятерых вратарей: Маринато Гилерме из московского «Локомотива», Сергея Песьякова из «Ростова», Андрея Лунева из леверкузенского «Байера», Александра Максименко из московского «Спартака» и Юрия Дюпина из казанского «Рубина».

Ранее сообщалось, что Карпин пошутил над Смоловым.