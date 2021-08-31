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Федерация не давала согласия на переход фигуристки Талалайкиной в сборную Италии

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган заявил, что федерация не давала согласия на то, чтобы фигуристка Мария Талалайкина выступала за сборную Италии.

«Федерация не давала согласия на переход Талалайкиной в сборную Италии», — сказал Коган в интервью ТАСС.

Мария Талалайкина родилась 16 июля 2002 года в Челябинске. С детства занималась фигурным катанием. До 2013 года выступала за СШОР «Тодес». Позднее перебралась в Санкт-Петербург, где работала под руководством тренера Ксении Дорониной.

В настоящее время тренируется и выступает под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына. Благодаря их совместной работе в 2020 году в финале Кубка России, проходившем в Великом Новгороде, Мария заняла итоговое 3-е место, пропустив вперед лишь Анастасию Гулякову и Анастасию Губанову. На Чемпионате России откатала короткую программу, на которой заняла 11-е место.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка будет выступать за Италию.

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