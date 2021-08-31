Российская фигуристка будет выступать за Италию

Российская фигуристка Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии. Об этом сообщила фигуристка Елизавета Нугуманова. Подписчики спросили ее, как она относится к переходу Талалайкиной в команду Италии.

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень ее не хватать. Она меня всегда поддерживает. Всегда буду стараться быть рядом», — написала Нугуманова в историях Instagram.

Мария Талалайкина родилась 16 июля 2002 года в Челябинске. С детства занималась фигурным катанием. До 2013 года выступала за СШОР «Тодес». Позднее перебралась в Санкт-Петербург, где работала под руководством тренера Ксении Дорониной.

В настоящее время тренируется и выступает под управлением Романа Усатова и Евгения Рукавицына. Благодаря их совместной работе в 2020 году в финале Кубка России, проходившем в Великом Новгороде, Мария заняла итоговое 3-е место, пропустив вперед лишь Анастасию Гулякову и Анастасию Губанову. На Чемпионате России откатала короткую программу, на которой заняла 11-е место.

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