Российская фигуристка будет выступать за сборную Грузии

Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе в сборную страны российской фигуристки Анастасии Губановой.

Спортсменка будет представлять Грузию в женском одиночном катании.

18-летняя Губанова четыре раза выступала на чемпионатах России. В сезоне-2019/20 Губанова заняла десятое место на чемпионате России и стала серебряным призером финала Кубка России. В сезоне-2016/17 она стала вице-чемпионкой финала юниорского Гран-при.

Сегодня также стало известно, что другая российская фигуристка Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

Талалайкина в 2020 году в финале Кубка России, проходившем в Великом Новгороде, заняла итоговое третье место, пропустив вперед лишь Анастасию Гулякову и Анастасию Губанову. На Чемпионате России откатала короткую программу, на которой заняла 11-е место.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка будет выступать за Италию.