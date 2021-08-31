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Олимпиада 2020

Слуцкая ответила на вопрос о спорном судействе в художественной гимнастике на Играх

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РИА Новости

Двукратный призер Игр Ирина Слуцкая высказалась об итогах индивидуального многоборья по художественной гимнастике на летней Олимпиаде-2020 в Токио.

«Жизнь вообще несправедливая. И к различным ситуациям нужно быть готовым. А спорт так вообще стал уже бизнесом, и честного спорта просто нет», — сказала Слуцкая в сториз Instagram.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее работавшая на Олимпиаде судья назвала сестер Авериных лучшими гимнастками Игр.

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Олимпиада 2020
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