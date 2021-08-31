В Португалии опровергли информацию о переговорах «Спартака» с Фонсекой

Московский «Спартак» не ведет переговоров с тренером Паулу Фонсекой, сообщает Record.

По информации португальского издания, стороны не контактировали по вопросу возможного назначения главным тренером красно-белых. При этом отмечается, что российский клуб действительно интересуется Фонсекой на протяжении длительного времени и связывался с ним в марте, когда он работал в «Роме».

Фонсека возглавлял итальянский клуб с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне под его руководством столичная команда набрала 62 очка в 38 матчах и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает десятое место.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на новость о том, что главный тренер красно-белых Витория может быть отправлен в отставку.