Наставник «ПСЖ» прокомментировал слухи о переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино после победы в матче четвертого тура чемпионата Франции против «Реймса» ответил на вопрос о возможном трансфере нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Мбаппе — наш игрок. Вы знаете, что футбольная индустрия полна слухов. Наш президент и спортивный директор ясно дали понять, что он с нами. Я очень рад. Он один из самых важных игроков в мире», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Реал» сообщил французскому «ПСЖ», что они намерены выйти из переговорного процесса по трансферу Килиана Мбаппе, если сделка не будет закрыта до вечера воскресенья.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в €160 млн. Он станет свободным агентом летом 2022-го.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.