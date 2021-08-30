Стало известно, когда решится вопрос об участии игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Вопрос об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2022 года может быть решен на следующей неделе. Об этом сообщает в Twitter журналист ESPN Эмили Каплан.

«Это не окончательная информация, но все признаки указывают на то, что на следующей неделе будет принято решение, поедут ли игроки Национальной хоккейной лиги на Олимпийские игры 2022 года в Пекине или нет. Источники, с которыми я общалась, предполагают, что соглашение между НХЛ, профсоюзом игроков, ИИХФ и Олимпийским комитетом близко, остаются только некоторые заключительные пункты», — сообщила Каплан.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в китайской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о шансах национальной команды взять медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.