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ЦСКА продаст Влашича в «Вест Хэм» за €27 млн

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РИА Новости

ЦСКА и «Вест Хэм Юнайтед» полностью договорились о переходе полузащитника Николы Влашича. Сам Никола тоже подписал предварительный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает Twitter.

В ближайшее время игрок пройдет медосмотр, после чего о сделке будет объявлено официально. «Вест Хэм» заплатит ЦСКА за хорватского полузащитника порядка €27 млн без учета бонусов.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончании которой московский клуб выкупил хорватского полузащитника за €15,7 млн. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей и в сезоне 2019/2020 стал лучшим бомбардиром команды.

Недавно в СМИ появлялась информация, что Влашичем интересуется итальянский «Милан», но сделка в итоге сорвалась из-за позиции ЦСКА, который посчитал, что миланцы предлагают за игрока слишком мало денег.

Ранее агент Влашича рассказал, что предлагал его всем ведущим итальянским клубам.

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Футбол. Чемпионат России
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