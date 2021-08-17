Агент игрока ЦСКА Влашича: я предлагал его всем ведущим итальянским клубам

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, рассказал, что предлагал услуги своего клиента клубам Серии А, передает Metaratings.

«Я предлагал Влашича всем ведущим итальянским клубам, включая «Наполи». Какова вероятность, что Никола уйдет в это трансферное окно? На данный момент трудно об этом говорить», — заявил Мартич.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды в августе 2018 года из английского «Эвертона», по окончанию которой московский клуб выкупил хорватского полузащитника. За 81 матч в армейском клубе Влашич забил 28 мячей и в сезоне 2019/2020 стал лучшим бомбардиром команды.

Напомним, в СМИ появлялась информация о переговорах ЦСКА с «Миланом» по трансферу Влашича. Сообщалось, что «армейцы» хотят получить за футболиста €30 млн. Итальянцы готовы были взять футболиста в аренду с возможностью последующего выкупа.

Ранее экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал ситуацию с возможной продажей хавбека красно-синих Николы Влашича.