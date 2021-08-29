Моуринью назвал идеальной сделку по переходу Роналду в «МЮ»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Если «Ювентус» счастлив, если счастлив Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» — это идеальная сделка. Думаю, о Криштиану говорить не приходится. Нет необходимости говорить о том, кто играет, побеждает, забивает и творит историю на протяжении 20 лет», — цитирует специалиста Sky Sports.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Роналду перешел в свой предыдущий клуб — «Ювентус» в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» в Instagram побил рекорд по количеству лайков среди аккаунтов спортивных клубов.