Канчельскис сравнил переходы Роналду в «МЮ» и Месси в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис сравнил переход аргентинского нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ» и трансфер португальца Криштиану Роналду в «МЮ».

«Какой трансфер получился более важным? Мне кажется, что Месси в «ПСЖ». Интересно будет посмотреть, как он будет играть, чувствовать себя во Франции, потому что он столько лет провел в «Барселоне».

Роналду хорошо зарекомендовал себя в Англии, Испании, Италии. В «Манчестере» его знают, любят. Поэтому следить за Месси будет более интересно, как он проявит себя во Франции, — цитирует экс-хавбека Metaratings.ru.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

27 августа Криштиану Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед». Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что идея подписания контракта с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду принадлежит главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннару Сульшеру.