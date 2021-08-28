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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» отреагировал на шутку «Локомотива»

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РИА Новости

Колумбийский форвард стамбульского «Галатасарая» Радамель Фалькао отреагировал на шутку пресс-службы московского «Локомотива» в Twitter.

Российский и турецкий клубы сыграют в группе E Лиги Европы.

«Все-таки приедет», — подписала пресс-служба красно-зеленых фотографию Валерия Карпина. Колумбийский футболист отреагировал на шутку подмигивающим эмодзи.

Напомним, в 2011 году московский «Спартак» в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги Европы проиграл «Порту» со счетом 5:1. Фалькао в той встрече оформил хет-трик. Ответный поединок москвичи также проиграли, со счетом 2:5. После второго матча главный тренер «Спартака» Валерий Карпин произнес знаменитую фразу: «Фалькао к нам не поедет».

Нападающий сборной Колумбии также выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико», французский «Монако», английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее сообщалось, что бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги Европы для «железнодорожников».

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Футбол. Лига Европы
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