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Экс-тренер сборной России: Карпин и Онопко начинали при мне, я дал им дорогу

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).

«По игре можно говорить о преимуществе «Динамо». Ведь преимущество определяется не по количеству владения мячом, а по созданным моментам. Динамовцы во втором тайме имели три-четыре возможности, чтобы не просто победить, а сделать это с крупным счетом. Но надо отдать должное «Локомотиву», что они создавали активное разрушение в ранней стадии атаки. Думаю, «Динамо» потеряло очки.

Впечатляет ли форма Смолова? Да. Он оптимальный по движению и качеству. Считаю, что на сегодняшний день он — лидер», — приводит слова специалиста Telesport.

Также Бышовец рассказал, что встретил на матче тренерский штаб национальной команды.

«Рад был увидеть Карпина, Онопко и Писарева. Пообщались ли с Карпиным? Да. Я пожелал ему удачи. Карпин и Онопко начинали при мне, я дал им дорогу!» — добавил экс-наставник сборной России.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в «Ростове» и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин прокомментировал изменения в тренерско-административном штабе национальной команды.

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