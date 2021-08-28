Слуцкий после поражения от «Краснодара» рассказал, что сильно ударило по «Рубину»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал, что сильно ударило по его коллективу.

«Сильно ударило отсутствие Джордже Деспотовича и Хвичи Кварацхелии. Это наши ключевые игроки в группе атаки. У нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести абсолютно атакующие действия, когда многое строиться на этих игроках», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Также наставник добавил, что не считает последние результаты спадом команды.

Казанцы после шести туров занимают пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 11 очков.

В следующем туре «Рубин» примет на своем поле «Урал». Матч состоится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали отмену лимита на легионеров в российском футболе.