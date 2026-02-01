Размер шрифта
Трамп заявил, что Индия будет закупать венесуэльскую нефть

Индия начнет закупать венесуэльскую нефть. Об этом заявил президента США Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Индия выходит (на рынок) и они будут покупать венесуэльскую нефть, в противовес покупке ее у Ирана. Мы уже заключили эту сделку, концепцию сделки», — сказал он.

Незадолго до этого государственный секретарь США Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти Кубе.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делс Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность.

Ранее США продали первую партию нефти из Венесуэлы.
 
