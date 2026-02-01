Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров США и Ирана

Трамп надеется, что Иран согласится на приемлемую для США договоренность

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на согласие Ирана по выработке приемлемой для Вашингтона договоренности. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», — сказал глава Белого дома.

Также Трамп заявил, что в настоящее время Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки.

Накануне президент США заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Глава Белого дома отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.

30 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности страны вернуться к обсуждению ядерной программы с Соединенными Штатами. Глава ведомства подчеркнул, что республика никогда не планировала создание ядерного оружия.

Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США, даже в случае начала переговоров.