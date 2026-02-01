Трамп рассказал об ожиданиях от переговоров США и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на согласие Ирана по выработке приемлемой для Вашингтона договоренности. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.
«Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», — сказал глава Белого дома.
Также Трамп заявил, что в настоящее время Иран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки.
Накануне президент США заявил о стремлении Вашингтона возобновить диалог с Тегераном для достижения конкретных результатов. Глава Белого дома отметил возможность нового соглашения с Ираном, добавив, что в противном случае США будут действовать в зависимости от обстоятельств.
30 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности страны вернуться к обсуждению ядерной программы с Соединенными Штатами. Глава ведомства подчеркнул, что республика никогда не планировала создание ядерного оружия.
Ранее в Иране высказались о готовности к войне с США, даже в случае начала переговоров.