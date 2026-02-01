Трамп заявил, что по Гренландии «многие вопросы согласованы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле Штатов над Гренландией уже привели к согласию по многим вопросам. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США добавил, что приобретение Гренландии «будет отличной сделкой для всех».

28 января представители Дании, Гренландии и Соединенных Штатов встретились для обсуждения безопасности в Арктике и красных линий Копенгагена.

До этого сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте разработали новое соглашение по Гренландии, среди пунктов которого есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, появление командного центра НАТО в Гренландии, а также предоставление США доступа к полезным ископаемым и введение для Штатов «исключительного» режима.

Ранее в парламенте Гренландии поддержали планы НАТО открыть офис на острове