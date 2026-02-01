Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Чемпион Australian Open назвал фаворита в финале Алькараса с Джоковичем

Экс-теннисист Ольховский: Алькарас – фаворит финала
Stephanie Lecocq/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель Australian Open в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал Карлоса Алькараса фаворитом финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

«Для меня фаворит Алькарас. Алькарас Фаворит, в любом случае, да, даже если Алькарасу сводило ноги, даже если он отыграл 5:38, Джокович тоже пять часов отыграл. Но, на мой взгляд, испанец будет играть быстрее», — считает Ольховский.

Карлос Алькарас, являющийся первой ракеткой мира, в полуфинале в пяти партиях одолел представляющего Германию Александра Зверева. Испанец выиграл первые два сета, но затем проиграл следующие два, а в пятом уступал со счетом 3:5, но взял четыре гейма подряд. 38-летний серб Новак Джокович сотворил сенсацию, сумев обыграть в пяти партиях, уступая 0-1 и 1-2, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Ранее Арина Соболенко иронично обратилась к команде после поражения в финале Australian Open.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!