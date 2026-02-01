Чемпион Australian Open назвал фаворита в финале Алькараса с Джоковичем

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель Australian Open в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» назвал Карлоса Алькараса фаворитом финала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

«Для меня фаворит Алькарас. Алькарас Фаворит, в любом случае, да, даже если Алькарасу сводило ноги, даже если он отыграл 5:38, Джокович тоже пять часов отыграл. Но, на мой взгляд, испанец будет играть быстрее», — считает Ольховский.

Карлос Алькарас, являющийся первой ракеткой мира, в полуфинале в пяти партиях одолел представляющего Германию Александра Зверева. Испанец выиграл первые два сета, но затем проиграл следующие два, а в пятом уступал со счетом 3:5, но взял четыре гейма подряд. 38-летний серб Новак Джокович сотворил сенсацию, сумев обыграть в пяти партиях, уступая 0-1 и 1-2, вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

