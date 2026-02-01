Размер шрифта
Собственников квартир предупредили о штрафах за хлам в подъезде

Доцент Леонова предупредила о штрафе за захламление общедомовых зон
Проживание в многоквартирном доме требует неукоснительного соблюдения установленных правил, в противном случае жилец может получить штраф. Об этом сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова в интервью агентству «Прайм».

Захламление общедомовых зон и создание в них антисанитарных условий влечет за собой штраф от 2 до 3 тыс. рублей. За нарушение правил пожарной безопасности жильца дома могут оштрафовать на 5-15 тыс. рублей.

«За самовольную перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», — добавил Леонова.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что жильцам многоквартирных домов грозят штрафы из-за нарушения правил противопожарной безопасности за оставленные личные вещи, в том числе обувь, в тамбурах и коридорах подъезда. Посторонние предметы в подъезде повышают опасность возникновения пожара, они также могут препятствовать к эвакуационным выходам.

Ранее жильцам напомнили о штрафах за самовольную установку дверей в подъезде.
 
