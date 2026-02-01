Размер шрифта
ЛДПР предлагает снимать на видео все сделки с недвижимостью

ЛДПР предлагает ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

ЛДПР предлагает ввести обязательную видеофиксацию нотариальных сделок с недвижимостью, чтобы снизить количество случаев мошеннических действий. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, сообщил «Газете.Ru» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как отметил Слуцкий, пожилой человек, подписывая документы в кабинете нотариуса, «никак не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы».

ЛДПР получает множество обращений по всей стране. Пенсионеры были убеждены, что сдают свои квартиры или регистрируют в них третье лицо, однако фактически они давали свое согласие на продажу, указал политик.

«Сейчас у нотариусов нет обязанности фиксировать свои действия при работе с населением. Мы считаем, что эту обязанность необходимо ввести. Помимо этого наш законопроект предусматривает правило, что вся видеосьемка, по факту являющаяся доказательством, в случае если сделка была заключена незаконно, должна храниться в нотариальной конторе в течении всего срока уголовного преследования», — подчеркнул он.

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе ЛДПР, требование к видеофиксации «должно снизить количество случаев мошеннических действий с участием граждан, которые могут в полной мере не осознавать сути совершаемой сделки».

В конце января в Бугульме супруги лишились всего имущества и денег, поверив телефонным мошенникам, общий ущерб составил 27 млн рублей.

Ранее россиянка отдала мошенникам 17 млн рублей, перейдя по ссылке в «домовом чате».
 
