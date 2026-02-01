Размер шрифта
Трамп высказался о кризисе на Кубе

Трамп: США и Куба смогут прийти к соглашению
Jonathan Ernst/Reuters

США и Куба смогут прийти к соглашению для урегулирования текущей ситуации. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

«Необязательно должен быть гуманитарный кризис. Я думаю, они (власти Кубы — «Газета.Ru»), вероятно, придут к нам и захотят заключить сделку, чтобы Куба снова стала свободной. Они придут к нам, они заключат сделку», — сказал президент США.

30 января власти Кубы ввели чрезвычайное положение в республике, объясняя это «экстраординарной угрозой» со стороны Соединенных Штатов. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья также отметил, что эта угроза, исходящая от Вашингтона, «полностью или в значительной степени «обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла США» и нацелена на подрыв национальной безопасности и внешнеполитического курса всех стран.

31 января посол Кубы в Эквадоре Басилио Гутьеррес заявил, что страна не откажется от своего суверенитета, несмотря на меры США против экономики островного государства. Дипломат признал, что жителей Кубы ждут тяжелые времена.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.
 
