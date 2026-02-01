В одном из районов Воронежской области отменили режим опасности БПЛА

Угроза непосредственного удара БПЛА отменена на территории Россошанского района Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отмена режима непосредственной угрозы удара БПЛА в Россошанском районе», — написал он.

Губернатор сообщил, что на подлете к одному из районов был сбит беспилотник. Глава региона добавил, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Вечером 29 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Херсонскую область. По его словам, в результате атаки дронов произошло повреждение линий электропередачи (ЛЭП).

Ранее военные сбили беспилотники над Воронежской областью.