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В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Тедеско

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что красно-белых может возглавить Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

«У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем», — сказал Зеленов.

В сезоне-2021/22 «Спартак» возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской «Бенфике». В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел три поражения и занимает девятое место.

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года.

Ранее бывший SMM-менеджер московского «Спартака» Иван Корж рассказал, как тренер Доменико Тедеско после матча с петербургским «Зенитом» (1:3) объявил команде о нежелании продлевать контракт с красно-белыми.

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