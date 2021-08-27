Экс-наставник «Зенита»: шансы петербуржцев выйти из группы ЛЧ ничтожно малы

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, а также оценил шансы петербургского клуба на выход из группы.

«Конечно, для «Зенита» это группа смерти. Но хорошо, что не «ПСЖ» и «Манчестер Сити» попались, тогда шансы были бы равны нулю. Хотя они и сейчас ничтожно малы, но верить в выход из группы можно. «Челси» займет первое место, а вот с «Ювентусом» надо попробовать удачно сыграть дома, тогда можно будет рассчитывать на проход «Зенита» в плей-офф.

Станет ли успехом третье место? Российский клубы в последнее время никогда не занимают третьи места, поэтому нет смысла об этом говорить (смеется). Да и называть успехом третью строчку в таблице я не привык. Хотя в нынешних условиях, да, это будет неплохим результатом», — приводит с Петржелы Sport24.

«Зенит» попал в группу H, где сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

Ранее Властимил Петржела заявил, что сине-бело-голубые никогда не выиграют Лигу чемпионов.