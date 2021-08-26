Теннисист Медведев предположил, что в футболе он был бы похож на Дзюбу

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, каким бы футболистом он был. Об этом передает Spox.

«Может быть, я был бы похож на Дзюбу. Он забил больше всех голов за всю историю сборной России Люди, которые не разбираются в спорте, сказали бы, что он ничего не может сделать, но он просто продолжает забивать голы. Так что, может быть, я мог бы быть похожим на него. Понятия не имею, что я делаю на поле, но каким-то образом забиваю мяч в сетку», — сказал Медведев.

Также Медведев отметил, что, судя по его росту, было было бы довольно легко стать центральным защитником.

«Проблема в том, что, когда я играл, я на самом деле был очень плох в обороне», — добавил он.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев в полуфинале хардового «Мастерса» в Цинциннати в трех сетах обыграл соотечественника Даниила Медведева (2:6, 6:3, 6:3) и стал первым финалистом турнира.

Для Рублева это первая победа в матчах с Медведевым. Ранее теннисисты встречались пять раз, и ни в одном из матчей Рублев не сумел взять даже один сет.