Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение Асташова из-за ошибки с музыкой

Организаторы летних Паралимпийских игр — 2020 в Токио провели повторное награждение российского велогонщика Михаила Асташова после из-за ошибки с музыкой, сообщает ТАСС со ссылкой на Паралимпийский комитет России (ПКР).

«Оргкомитет Паралимпиады провел перенаграждение тройки призеров, где победителем стал Михаил Асташов. Спортсмены вышли на подиум уже с медалями, в честь победителя сыграл Первый концерт Чайковского», — заявили в команде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Однако в ходе награждения организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета. Глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков попросил повторно провести процедуру награждения спортсмена.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходят с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Ранее шеф миссии делегации ПКР Рожков заявил, что организаторы Паралимпиады извинились за ошибку.