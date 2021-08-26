«Манчестер Сити» обратился к «Шахтеру» после выхода украинцев в группу Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» отреагировал на выход донецкого «Шахтера» в групповой этап Лиги чемпионов.

25 августа украинский клуб сыграл вничью с «Монако» со счетом 2:2 в ответной встрече раунда плей-офф турнира. Благодаря победе в первой игре (1:0) «Шахтер» смог выйти в основной раунд турнира.

«До скорой встречи, ребята!» — написал «Манчестер Сити» в Twitter.

«Манчестер Сити» и «Шахтер» часто встречаются в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Они были соперниками по группе в сезонах-2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020. Жеребьевка этапа пройдет в швейцарском Ньоне 26 августа. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.

Ранее стали известны все возможные соперники петербургского «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов. Российский клуб оказался в третьей корзине, где также находятся «Порту» (Португалия), «Аякс» (Голландия), «Шахтер» (Украина), «Лейпциг» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Бенфика» (Португалия), «Аталанта» (Италия). Соответственно, соперниками российского клуба могут стать следующие команды:

Корзина 1: «Челси» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Интер» (Италия), «Лилль» (Франция), «Спортинг» (Португалия);

Корзина 2: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Ливерпуль» (Англия), «Севилья» (Испания), «Боруссия» Д (Германия);

Корзина 4: «Бешикташ» (Турция), «Динамо» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Милан» (Италия), «Мальме» (Швеция), «Вольфсбург» (Германия), «Шериф» (Молдавия).