Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Афганскую девочку назвали в честь самолета ВВС США, на борту которого она... 04:02
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали во время съемок сиквела 03:55
Еще два участвовавших в эвакуации из Афганистана самолета сели в Чкаловском... 03:44
Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая 03:32
В Венесуэле жертвами наводнения стали 20 человек 03:27
Посол РФ в Британии заявил, что Москва не торопится признавать «Талибан*» 03:06
Генсек НАТО оценил угрозу террористического акта в аэропорту Кабула 02:58
Еду из самолетов будут продавать в микромаркетах 02:56
Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились... 02:40
Экс-президент «Спартака» назвал глупыми людей, отправляющих Виторию... 02:30
Бесплатная ставка 1000 р.

Зарплаты российских футболистов назвали «необоснованно развратными»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вероятной отмене лимита в чемпионате России и назвал основную проблему российского футбола, передает «ВсеПроСпорт».

«Дело не в лимите. Хороший футболист при любой системе будет играть. Основная проблема в том, что у нас необоснованно развратные зарплаты. Я всю жизнь в футболе и не считаю чужие деньги. Но не могут люди, которые играют в чемпионате России и никогда нигде не выигрывали, получать, как в Италии, Испании и Англии. Этой наценке способствует не лимит, у всех зарплаты раздуты», — заявил Мостовой.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Хоть трава не расти: почему сборы с бизнеса не спасают природу
Счетная палата оценила эффективность экологических сборов с бизнеса
«Обычный мужик, бухает иногда»
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени признал свою вину
«Пора на пенсию, время Долиной прошло»
Тиктокеры поддержали Валю Карнавал после нового оскорбления Ларисы Долиной
Байден заявил, что Россия знает, кто стоит за кибератаками
Самолеты Минобороны с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в Чкаловском
«Талибан»* обвинил страны Запада в бесчеловечности
У подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени обнаружились долги на 2 млн рублей
Новости и материалы
Афганскую девочку назвали в честь самолета ВВС США, на борту которого она родилась
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали во время съемок сиквела
Еще два участвовавших в эвакуации из Афганистана самолета сели в Чкаловском
Глава NASA заявил о космической гонке США и Китая
В Венесуэле жертвами наводнения стали 20 человек
Посол РФ в Британии заявил, что Москва не торопится признавать «Талибан*»
Генсек НАТО оценил угрозу террористического акта в аэропорту Кабула
Еду из самолетов будут продавать в микромаркетах
Экс-президент «Спартака» назвал глупыми людей, отправляющих Виторию в отставку
Британские власти рекомендовали своим гражданам покинуть аэропорт Кабула
В Бразилии французы забрались на статую Христа
Ударный беспилотник «Орион» с ракетами «Вихрь-М» испытают в этом году
Бывший губернатор Нью-Йорка занижал смертность от коронавируса
Неаттестованных гидов и экскурсоводов будут наказывать штрафами
Американка получила два года лишения свободы за кашель на еду в супермаркете
Определились все возможные соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
Оснащенные «Кинжалами» МиГ-31 перейдут на автоматический режим
«Монако» вылетел из Лиги чемпионов из-за автогола
Все новости
«Сын приходит и спрашивает – что такое «отброски»? Нас так назвали»
Мама мальчика-аутиста — о последствиях драки в метро
«Талибы* — не главная опасность в Афганистане»
Эксперт: российские военные в Таджикистане готовятся к «войне всех против всех»
«Настало время его остановить»: общий враг объединит Израиль и арабские страны
Эксперты рассказали, кто может войти в коалицию Израиля в борьбе с Ираном
Атака на Сталинград и борьба с диктатором: главное на Gamescom 2021
На Gamescom анонсировали новую Saints Row и Midnight Suns
Талибы* — реальность во всех смыслах»
Посол РФ в Кабуле заявил, что альтернативы «Талибану*» в Афганистане нет
Злой или просто хмурый: почему компьютер еще не научили распознавать эмоции
Исследователи выяснили, что роботы вслед за людьми идут по тупиковому пути
От «Меланхолии» до «Большой маленькой лжи»: лучшие роли Александра Скарсгарда
«Борьба продолжается»: в Киеве удовлетворены решением суда по «Северному потоку – 2»
В операторе ГТС Украины пошутили о готовности управлять «Северным потоком — 2»
Дефицитом автомобилей в России воспользовался Китай
Эксперты предсказали передел российского авторынка из-за нехватки чипов
Выпускникам российских педвузов не хватает практики
30% студентов-педагогов заявили о нехватке навыков для работы в школе
Aurus: оплатить можно, получить нельзя
Aurus третий месяц не может наладить коммерческие продажи
«Лучшее из зол»: как хлопковые сумки вредят планете
Экологи предостерегли от использования хлопковых сумок и бумажных пакетов
Помощь пенсионерам: кому выплатят 10 тысяч рублей
В ПФР разъяснили порядок единовременной выплаты 10 тыс. руб. пенсионерам
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях