Зарплаты российских футболистов назвали «необоснованно развратными»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о вероятной отмене лимита в чемпионате России и назвал основную проблему российского футбола, передает «ВсеПроСпорт».

«Дело не в лимите. Хороший футболист при любой системе будет играть. Основная проблема в том, что у нас необоснованно развратные зарплаты. Я всю жизнь в футболе и не считаю чужие деньги. Но не могут люди, которые играют в чемпионате России и никогда нигде не выигрывали, получать, как в Италии, Испании и Англии. Этой наценке способствует не лимит, у всех зарплаты раздуты», — заявил Мостовой.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.