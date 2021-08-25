США и Канада перебросали сборную России по хоккею с общим счетом 117:18 на ЖЧМ-2021

Женская сборная России по хоккею потерпела крупное поражение от США (0:6) в рамках групповой стадии чемпионата мира — 2021.

Россиянки провели с североамериканскими сборными — Канадой и США — два матча подряд и проиграли с общим счетом 1:11. По статистике бросков в створ ворот российские девушки проиграли в общей сложности со счетом 18:117. Счет по броскам в матче против Канады (1:5) составил 7:62, против США – 11:55.

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября. Действующим победителем первенства является команда США.

Чемпионат мира — 2021. Группа А.

США — Россия — 6:0.

Голы: 1:0 — Керл (Зумвинкл, Келлер) – 11:50, 2:0 — Найт (Декер) – 23:17, 3:0 — Стеклейн (Паннек) – 37:25, 4:0 — Паннек (Хэрмон, Стеклейн) – 42:45, 5:0 Мерфи (Келлер) – 46:13, 6:0 — Комфер (Зумвинкл, Бозек) – 47:53.

Ранее сообщаюсь, что женская сборная России по хоккею потерпела разгромное поражение от команды Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2021 года.

В матче первого тура россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.