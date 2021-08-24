Шац поддержал решение Арустамяна покинуть «Матч ТВ»

Известный телеведущий Михаил Шац прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Не могу не поддерживать Нобеля, это его личное решение, сделанное не по принуждению, не по чьему-то приказу. Уважаю Нобеля как человека, как журналиста. Исключительно могу только пожелать ему удачи в новом путешествии, в которое он отправился», — приводит слова Шаца «Спорт-Экспресс».

Напомним, Арустамян решил уйти с канала из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждалась личная жизнь игрока, включая развод с Аланой Мамаевой. Журналист заявил, что после этого интервью он понял, что не хочет работать в формате, который противоречит его профессиональным и этическим ценностям. Арустамян добавил, что пытался убедить руководство телеканала в том, что подобный контент не должен появляться в эфире спортивного канала.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась об уходе Нобеля Арустамяна с канала.