В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере бельгийского защитника

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов отреагировал на информацию о возможном переходе защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза.

Представитель российского клуба заявил, что игрок является одним из вариантов усиления защиты красно-белых.

«Также идет поиск на российском рынке для усиления конкуренции. В любом случае говорить наверняка о переходе того или иного футболиста можно только после того, как он пройдет медосмотр, и мы объявим об этом на наших официальных ресурсах», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кауфриз принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в €850 тыс. Также на его счету один матч за молодежную сборную Бельгии.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набравший семь очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с защитником четырехлетний контракт.