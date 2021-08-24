Губерниев отреагировал на слова Хабиба о ненужности ринг-герлз

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о том, что в смешанных единоборствах (MMA) не нужны ринг-герлз.

«Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем нет проклятым ринг-герлз!» — написал Губерниев в комментариях записи «Матч ТВ» в Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта 2021 года он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

Ранее Губерниев поделился мнением о предложении Российского футбольного союза (РФС) отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).