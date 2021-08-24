Семак заявил, что уровень РПЛ стоит на месте

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Российская премьер-лига (РПЛ) нуждается в реформах, передает «РБК Спорт».

«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная. Уровень РПЛ стоит на определенном уровне, при том что в других клубах в других чемпионатах этот уровень растет. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы — даже в сравнении с другими чемпионатами», — сказал Семак.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах. Также Hypercube разработала новый формат Лиги чемпионов. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поддержала идею отмены лимита на легионеров в РПЛ.