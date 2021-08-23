Собчак — о словах Хабиба про ринг-герлз: это не лидер Талибана*, а уважаемый спортсмен

Журналистка и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала слова экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова о ринг-герлз — девушках, которые показывают таблички с номерами раундов.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются», — заявил Хабиб на прошедшей пресс-конференции.

«Это не лидер Талибана (организация запрещена в России), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», – написал Собчак в своем Telegram-канале.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов высказался о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.