Хабиб — о девушках с табличками перед началом раунда: исторически они ненужные люди

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказал свое отношение к ринг-герлз — девушкам, которые показывают таблички с номерами раундов. Напомним, 17 сентября в Москве пройдет турнир в память Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать Камилу Гаджиеву. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте.

В истории было много неправильных моментов. Мы зачем читаем историю? Чтобы в будущем не совершать ошибки тех, кто был до нас. Исторически они ненужные люди, это лично мое мнение», — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Нурмагомедов прокомментировал свой отказ говорить о ситуации в Афганистане на прошлой пресс-конференции.