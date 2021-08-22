Российский нападающий Илья Ковальчук ответил на вопрос о завершении карьеры на мастер-классе в Туле.

«Карьеру завершать рано еще. А так есть порох в пороховницах. А так готовлюсь, тренируюсь. Выспаться хорошо — самое главное. И внимательно слушать наставления тренера. Выходить с хорошим настроением и с огромным желанием.

Я очень хорошо себя помню в юном возрасте, и я им завидую белой завистью, что им созданы такие условия. У нас в Твери иной раз не было заливочной машины, а перед нами тренировались фигуристы. А мы занимались по колено в снегу. Синих линий и линий ворот было не видно. А эти ребята тренируются с огромным желанием», — цитирует Ковальчука «Матч ТВ».

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004.

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что экс-форвард клуба Илья Ковальчук может завершить профессиональную карьеру.