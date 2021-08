Российский теннисист едва не сломал руку, налетев на камеру во время матча

Российский теннисист Даниил Медведев едва не получил травму, налетев на камеру в матче 1/2 финала турнира в Цинциннати, сообщает Sport24.

За выход в финал турнира в Цинциннати сражаются два представителя России — Андрей Рублев и Даниил Медведев. В одном из эпизодов встречи Медведев, пытаясь отбить удар соперника, налетел на стоявшую недалеко от кромки корта камеру. Он сбил камеру, а когда ту вновь установили на помост, ударил в объектив ногой.

«Я чуть не сломал руку. Если я проиграю этот матч, то засужу вас», — сказал рассерженный спортсмен.

Ранее сообщалось, что экс-теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/2 финала турнира в Цинцинатти между Андреем Рублевым и Даниилом Медведевым.

В 1/4 финала Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту, а Рублев выбил из турнира Бенуа Пэра из Франции.

Теннисный турнир в Цинциннати проходит с 15 по 22 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет более $3 млн.

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.



"I almost broke my hand. (x5) You don't care about players ?" He added later, "I;m gonna sue them" Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628