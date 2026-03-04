Стало известно, как Трамп и Нетаньяху договорились об операции против Ирана

Axios: Трамп и Нетаньяху договорились об операции против Ирана в ходе созвона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились начать операцию против Ирана во время телефонного разговора, который состоялся 23 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Телефонный разговор 23 февраля <...> стал поворотным моментом, положившим начало войне с Ираном», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что этот созвон Трампа и Нетаньяху до настоящего времени не освещался в СМИ.

По информации издания, в ходе беседы премьер-министр Израиля оповестил президента США о назначенной на 28 февраля очной встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с его ближайшими советниками. Трамп передал эти сведения Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), и оно подтвердило их подлинность.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома связал этот шаг с «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

Многие города Исламской Республики, в том числе столица, подверглись атакам. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. В ответ Тегеран начал бить ракетами и беспилотниками по еврейскому государству и авиабазам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Пентагоне анонсировали усиление операции против Ирана.