Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно, как Трамп и Нетаньяху договорились об операции против Ирана

Axios: Трамп и Нетаньяху договорились об операции против Ирана в ходе созвона
Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились начать операцию против Ирана во время телефонного разговора, который состоялся 23 февраля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Телефонный разговор 23 февраля <...> стал поворотным моментом, положившим начало войне с Ираном», — говорится в материале.

В нем подчеркивается, что этот созвон Трампа и Нетаньяху до настоящего времени не освещался в СМИ.

По информации издания, в ходе беседы премьер-министр Израиля оповестил президента США о назначенной на 28 февраля очной встрече верховного лидера Ирана Али Хаменеи с его ближайшими советниками. Трамп передал эти сведения Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), и оно подтвердило их подлинность.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. Хозяин Белого дома связал этот шаг с «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

Многие города Исламской Республики, в том числе столица, подверглись атакам. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. В ответ Тегеран начал бить ракетами и беспилотниками по еврейскому государству и авиабазам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее в Пентагоне анонсировали усиление операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!