США собираются ударить вглубь территории Ирана

США начнут наносить удары на «более значительную глубину» территории Ирана. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн, передает ТАСС.

«Мы будем последовательно наносить удары на более значительную глубину, обеспечивая дополнительную свободу маневра для американских войск», — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам президента США Дональда Трампа, действия обусловлены «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его спасти не удалось. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц, Макрон и Стармер заявили, что их страны не участвовали в ударах по Ирану.