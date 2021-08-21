Тренер «Ахмата» рассказал о влиянии санкций США на команду

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал про трансферную политику клуба и связанные с ней проблемы.

«Сохраняются ли трансферные проблемы, связанные с международными санкциями? Мы не смогли пригласить нескольких игроков из-за спорных моментов по оформлению сделок. Это касается стран, у кого лояльные отношения с Америкой. Не работают определенные финансовые инструменты», — приводит слова наставника «Матч ТВ».

10 декабря 2020 года минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат». Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненцы после четырех туров занимают девятое место.

Ранее сообщалось, что «Сочи», казанский «Рубин», «Ростов» и грозненский «Ахмат» условно лишены возможности проводить матчи на своих стадионах.