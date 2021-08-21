Эксперты назвали финал Евро-2020 «суперзаразным» по коронавирусу

На финале чемпионата Европы — 2020, который состоялся в Лондоне, коронавирусом заразились более трех тысяч человек. Об этом сообщается в исследовании, проведенном министерством культуры и службой общественного здравоохранения Великобритании.

Как отметили эксперты, финальный матч оказалось «суперзаразным» событием. Встречу посетили около 2300 людей, больных COVID-19. С большой долей вероятности они заражали здоровых любителей футбола.

Также отмечается, что общее число обратившихся к медикам в период полуфинала, 7 июля, было 2092 человека. Во время финала, 11 июля, к врачам попали 3404 зараженных коронавирусом пациента.

«Количество заболевших, которые присутствовали на финале и были потенциально заразными, было 2295», — подсчитали эксперты.

С играми в рамках чемпионата Европы медики связали более девяти тысяч случаев заражения COVID-19, сообщает The Guardian. 3036 человек пожаловались на симптомы коронавируса в течение двух дней после игры. По мнению специалистов, это указывает на то, что они, скорее всего, были заразными во время матчей.

Главная встреча турнира между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

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