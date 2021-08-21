Гладилин назвал рецепт против коррупции в российском футболе

Российский футбольный тренер Валерий Гладилин отреагировал на слова генерального директора московского «Спартака» Евгения Мележикова о том, что после отмены лимита на легионеров коррупции в российском футболе будет больше.

«Коррупция – она может быть в любой структуре, любой схеме. То, что «Спартак» говорит, я не скажу, что это не правда. Но другая система, коррупция неизбежна и там. Здесь вопрос в другом, легионеры, которые приезжают сюда, и Российский футбольный союз хочет смотреть, какие они. Футболисты должны быть уровневыми, должны быть уровня национальной сборной, как это делается в Англии. Приглашаются игроки, которые уже получили статус в сборной, не просто засветились, а поиграли. Тогда им дается лицензия на работу. А не брать всех, которые приезжают, а потом по всем командам катаются. На них зарабатывают все, кому не лень. Вот это наш футбол и развращает, и делает его слабее. Только сильные легионеры должны приезжать, и пусть с ними конкурирует наша молодежь, пусть у них учится, смотрит. Хочет играть также? Пожалуйста!» — сказал Гладилин «Газете.Ru».